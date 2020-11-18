Taşköprü'de 28 okula "Okulum temiz" belgesi verildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 28 okulun tamamı "Okulum temiz" belgesi almaya hak kazandı.
Okullara belgeleri Kaymakam Çağlar Partal tarafından Kaymakamlıkta düzenlenen törenle verildi.
Törende konuşan Kaymakam Partal, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime ara verildiğini hatırlatarak, "İlçe merkezi ve köylerdeki okullarda hijyen denetimleri yapıldı. Belge almaya hak kazanan okulların idareci, öğretmen ve personelini tebrik ederim." dedi.
- Kaynak: AA
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