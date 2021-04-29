Taşköprü'de 3 bin fidan dikimi yapıldı - Son Dakika

Taşköprü'de 3 bin fidan dikimi yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 bin çam fidanı dikildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 bin çam fidanı dikildi. Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünce Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleşen fidan dikimine, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Orman İşletme Müdürü Taner Altunlu, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, çocuklarla birlikte Organize Sanayi Bölgesi alanında ağaçlandırma çalışması yaptıklarını belirterek, "Geleceğimize en güzel mirasımız temiz bir nefes olacağı bilinci içindeyiz. Programa katılarak ağaçlandıran kurum müdürlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. Fidan dikiminin yapıldığı programın ardından Belediye Başkanı Çatal, çocuklara hediye verdi.

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