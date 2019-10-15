Taşköprü'de 3. Çocuk Kitapları Günleri başladı

Taşköprü ilçesinde 3. Çocuk Kitapları Günleri başladı.

Taşköprü Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 3. Çocuk Kitapları Günleri, Belediye Kültür Merkezi'nde başladı.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, açılışta yaptığı konuşmada, kitap günlerini çok önemsediğini söyledi.

Çocukların okuma alışkanlığı edinmesi gerektiğini vurgulayan Çatal, "Çocuklarımız bu yaşta okudukları kitapların ileride önemli faydalarını görecekler ve çocuklarımız kitaplara ne kadar önem verir ve okurlarsa geleceğimizde o kadar söz sahibi olacaklar." dedi.

Bu tür etkinliklerin artacağını vurgulayan Çatal, "Okuma alışkanlığının gelişmesinin topluma, insanlığa ne kadar yararlı olduğunu belirtmek istiyorum. İlçede düzenlemiş olduğumuz bu tarz etkinlikler bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Programa, Kaymakam İbrahim Çenet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ve öğrenciler katıldı.