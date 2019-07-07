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Taşköprü'de 5 ev yandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 5 ev kül oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 5 ev kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde ikamet eden Cemal Kökkaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer evlere de sıçradı. İhbar üzerine Taşköprü Belediyesi ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler köye gelerek yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Cemal Kökkaya, Satılmış Kökkaya, Recep Kökkaya, İsa Öztürk, Hilal Bozkurt ve Mustafa Bozkurt'a ait 5 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Yangın sonrasında Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, köye gelerek yürütülen çalışmaları yerinde incelediler.
(Akif Doğan/İHA)
Taşköprü'de 5 ev yandı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
Kastamonu, Taşköprü, Güncel
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