Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de 6 Kamyonun Teybi Çalındı

Taşköprü'de 6 Kamyonun Teybi Çalındı

1 saat önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Taşköprü'de 6 Kamyonun Teybi Çalındı, System.String[]
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Olay, gece saatlerinde Karasait Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kamyonların park edildiği alana giderek,  6 kamyonun teyplerini çaldı ardından kaçtı. Sabah saatlerinde araçlarında teyplerin çalındığını fark eden sürücüler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Polis, şüplelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:38 Kaynak: DHA

Polis, Kastamonu, Taşköprü, Güncel
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