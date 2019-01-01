Taşköprü'de 6 Kamyonun Teybi Çalındı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.



Olay, gece saatlerinde Karasait Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kamyonların park edildiği alana giderek, 6 kamyonun teyplerini çaldı ardından kaçtı. Sabah saatlerinde araçlarında teyplerin çalındığını fark eden sürücüler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Polis, şüplelileri yakalamak için çalışma başlattı.



- Kastamonu

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