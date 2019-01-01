Taşköprü'de 6 Kamyonun Teybi Çalındı
1 saat önce
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
KASTAMONU'nun Taşköprü
ilçesinde park halindeki 6 kamyonun teypleri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Olay, gece saatlerinde Karasait Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kamyonların park edildiği alana giderek, 6 kamyonun teyplerini çaldı ardından kaçtı. Sabah
saatlerinde araçlarında teyplerin çalındığını fark eden sürücüler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Polis
, şüplelileri yakalamak için çalışma başlattı. - Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:47 Kaynak: DHA
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