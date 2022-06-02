Taşköprü'de 66 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde belediye ekiplerince yemek bırakılan 66 yaşındaki Kemal Akdoğan evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Sefa Sokak üzerinde ikamet eden Kemal Akdoğan'a (66), belediye ekipleri yemek bırakmak için geldi. Belediye aşevi ekipleri, eve yemek bıraktığı sırada Kemal Akdoğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Aşevi görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Söz konusu eve gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Hanönü ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Kemal Akdoğan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU