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Taşköprü'de bıçaklanarak öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı

5 dakika önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Küçüksu köyünde bıçaklanarak öldürülen şahsın katil zanlısı, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Taşköprü'de bıçaklanarak öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Küçüksu köyünde bıçaklanarak öldürülen şahsın katil zanlısı, jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Küçüksu köyü Çanşa mevkiinde İsa Kapucu bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden özel bir ekip kuruldu. Ekibin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Y.K, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgisi olduğu düşünülen S.Ç. ve C.K'nin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:29 Kaynak: İHA
Jandarma, Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa
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