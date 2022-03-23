Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu

23.03.2022 12:30
Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bin fidan dikildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri kapsamında bin fidan dikildi.

Çördük köyü Karaçalılık mevkisinde Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kurum amirleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda fidan dikimi yapıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Partal ve Çatal, ormanların büyük önem arz ettiğini, fidan dikilmesinin de bu kapsamda önem taşıdığını belirtti.

Programın sonunda fidan diken öğrencileri çeşitli hediyeler verildi.

YORUMLAR
500
Sivrihisar'da Gönül Dağı Ormanı oluşturuldu Sivrihisar'da Gönül Dağı Ormanı oluşturuldu Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor

Abdullah Çatal, orman haftası, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:15 Hatay'da Suriyeliler iki sektörde tamamen söz sahibiler!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 12:40:58. #1.12#
SON DAKİKA: Taşköprü'de bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement