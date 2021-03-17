Taşköprü'de çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Taşköprü ilçesinde çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan parkurda öğrencilere yaya geçidi ve trafik işaretleri öğretildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik eğitiminde vatandaşlar da emniyet kemerinin önemini göstermek için Emniyet Kemeri Simülatörü'ne bindirildi.

Jandarma personeli ise vatandaşı bilgilendirdi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ve Belediye Başkanı Abdullah Çatal, parkur alanını ziyaret ederek, öğrencilere verilen eğitimlere de katıldı.