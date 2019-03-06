Taşköprü'de Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sivil Savunma Günü nedeniyle okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sivil Savunma Günü nedeniyle okullarda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.



Taşköprü'de Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Lisesinde yapılan tatbikat öncesi, öğrencilere deprem ve yangın anında neler yapılacağı anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen tatbikatta yaralanan öğrencilere 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, okul bahçesinde yakılan ateş ise Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Konuyla ilgili konuşan Okul Müdürü Abdullah Oğuz, "Deprem, yangın ve acil durumlarla ilgili bir haftanın içerisindeyiz. Okullumuzda öğrencilerimiz yangında neler yapması gerektiğini uygulamalı olarak görsün ve yaşasın istedik. Bu bilinç ve kültürün oluşması amacıyla acil durumlarda ne yapılacağını bilmeleri, hangi numaralara ulaşmaları gerektiğini ve tahliye kanallarını öğrenmeleri amacıyla bu tatbikatları yaptık" dedi. - KASTAMONU

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