Taşköprü'de etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu - Son Dakika

Taşköprü'de etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu
01.02.2021 14:07
- Taşköprü'de etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu köyü İkizler mahallesinde etkili olan şiddetli fırtına köyde bulunan evlerin çatılarını uçurdu.
- Taşköprü'de etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu
KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu köyü İkizler mahallesinde etkili olan şiddetli fırtına köyde bulunan evlerin çatılarını uçurdu.
Alınan bilgiye göre önceki akşam etkin olan şiddetli fırtına ilçeye bağlı İmamoğlu köyü İkizler Mahallesi'nde bulunan 6 evin çatısını uçurdu. Köydeki çatıları uçan evlere ait enkaz ise köyün dört bir yanına yayıldı. Fırtına bazı evlerin ise çatılarında kurulu bulunan güneş enerji sistemlerine de zarar verdi. Köylüler daha öncede bölgede şiddetli fırtına olduğunu yine evlerin çatılarını uçurduğunu söyledi.
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