Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de evi yanan ailelere Kızılay'dan yardım
Son Dakika Güncel Haber

Taşköprü'de evi yanan ailelere Kızılay'dan yardım

2 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evleri yanan ailelere Türk Kızılayı tarafından yardım edildi.

Taşköprü'de evi yanan ailelere Kızılay'dan yardım, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evleri yanan ailelere Türk Kızılayı tarafından yardım edildi.


Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla Köyü Kuşçuoğlu Mahallesi'nde yaşanan yangın sonrasında Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri, evi yanan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, Kuşçu ailelerinin başına üzücü bir olay geldiğini belirterek, "Bu tür olaylarda her zaman mağdurların yanındayız. Yangınzede ailemize ilk etapta kullanmaları için yatak, battaniye, ocak ve gıda kolisi yardımında bulunduk. Vatandaşların bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

Türk Kızılayı, Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili ilk açıklama
Son Dakika: CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verildi Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı Tunceli'yi karıştıran olay! Öfkeli kalabalık, silahlı kişiyi linç etmek istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:12:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de evi yanan ailelere Kızılay'dan yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]