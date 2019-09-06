Taşköprü'de evi yanan ailelere Kızılay'dan yardım

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evleri yanan ailelere Türk Kızılayı tarafından yardım edildi.



Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla Köyü Kuşçuoğlu Mahallesi'nde yaşanan yangın sonrasında Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri, evi yanan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, Kuşçu ailelerinin başına üzücü bir olay geldiğini belirterek, "Bu tür olaylarda her zaman mağdurların yanındayız. Yangınzede ailemize ilk etapta kullanmaları için yatak, battaniye, ocak ve gıda kolisi yardımında bulunduk. Vatandaşların bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi. - KASTAMONU