Taşköprü'de

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "halk günü" etkinliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Makamında iki haftada bir gerçekleşen etkinlikte ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Çatal, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Vatandaşların fikir ve düşüncelerine her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Çatal, "Kıymetli halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.