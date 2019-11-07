Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de "halk günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Taşköprü'de 'halk günü' etkinliği

Taşköprü'de "halk günü" etkinliği

7 saat önce

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "halk günü" etkinliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Taşköprü'de

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "halk günü" etkinliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Makamında iki haftada bir gerçekleşen etkinlikte ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Çatal, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Vatandaşların fikir ve düşüncelerine her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Çatal, "Kıymetli halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Abdullah Çatal, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi
Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:21:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de "halk günü" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]