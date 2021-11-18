Taşköprü'de halk günü toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen halk günü toplantısında vatandaşlar Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a taleplerini iletti.
İki haftada bir düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen halk günü toplantılarının tekrar başlamasıyla vatandaşlar, Başkan Çatal'a isteklerini söyledi.
Çatal, "Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek ilçemizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdik. Yapacağımız projeler hakkında fikirlerine sunduk. İlçemizi birlikte yönetmeye devam ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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