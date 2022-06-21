Taşköprü'de Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi - Son Dakika
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Taşköprü'de Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi

21.06.2022 16:18
Taşköprü'de Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Hasanlı Göleti'nin boru hattı sisteminin testi ve depo doldurma işlemini köy sakinleriyle gerçekleştirdi.

Çatal, AA muhabirine, yapımı bitme aşamasına gelen Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nin tamamlanan boru hattı sisteminin testini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arıtmanın kısa sürede tamamlanmasının ardından Taşköprülü hemşehrilerimiz doğal kaynaklı içme suyuna kavuşacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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Kaynak: AA

Abdullah Çatal, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşköprü'de Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Taşköprü'de Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nde sona gelindi - Son Dakika
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