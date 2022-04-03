Taşköprü'de iftar çadırı kuruldu - Son Dakika
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Taşköprü'de iftar çadırı kuruldu

03.04.2022 00:11
Taşköprü'de iftar çadırı kuruldu

Kastamonu'da Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, orucunu ilçede kurulan iftar çadırında açtı.

Kastamonu'da Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, orucunu ilçede kurulan iftar çadırında açtı.

Çatal, Taşköprü Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle Cumhuriyet Parkı'nda kurulan iftar sofrasına gelen vatandaşlara yemek servisini yaptı.

Çatal, burada yaptığı konuşmada, ramazanın birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek "Ramazana ulaşmanın mutluluğunu tüm hemşehrilerimiz ve İslam alemi olarak yaşıyoruz. Rabbim bizleri bu güzel ayı layıkıyla yaşayanlardan eylesin. Ramazan Bayramı'na birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ulaştırsın inşallah." dedi.

İftar çadırının ilk günü Kastamonulular Dayanışma Derneği Bahçelievler Şubesi tarafından karşılandı.

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Abdullah Çatal, Cumhuriyet, Kastamonu, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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