Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı

7 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Taşköprü'de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kıran köyü Kırktepe mevkisinde devriye attıkları sırada yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukurun kazılmış olduğunu tespit etti. Tespit edilen çukur hakkında ekipler tarafından yapılan araştırmada, çukurun define bulmak maksadıyla kazıldığı belirlendi. Olay yerinde yapılan kontrolde 1 adet jeneratör, 1 adet hitli, 1 adet kürek, 1 adet inşaat demiri, 10 metre elektrik kablosu ve plakası bulunmayan bir adet otomobil ele geçirildi.


Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şahıs hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet etmek suçundan soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Taşköprü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:55 Kaynak: İHA
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