Taşköprü'de jandarma ekipleri çocukları sevindirdi
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Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama sırasında çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.
Taşköprü
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:44 Kaynak: İHA
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı
dolayısıyla uygulama sırasında çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.
Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Taşköprü'de Alisaray
köyünde yaptığı yol uygulaması esnasında araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler vererek bayramını kutladı. Vatandaşların taktirle karşıladığı bu uygulamaların en çok sevineni yine çocuklar oldu. Aldıkları hediyeler nedeniyle mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, jandarma personeliyle fotoğraf çektirerek teşekkür ettiler. - KASTAMONU
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