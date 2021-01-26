Taşköprü'de Kovid-19 hasta sayısı azalıyor - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısı azalıyor.

İlçede alınan tedbirler sonucu merkezde 3, köylerde ise 8 Kovi-19 hastası kaldı.

Kaymakam Çağlar Partal, AA muhabirine, vaka sayılarında düşüş yaşandığını söyledi.

Tedbirlerin süreceğini vurgulayan Partal, "İlçemizde alınan tedbirler vaka sayılarında olumlu sonuç verdi. Sayıların gerilemesiyle tedbirlerimizi ve denetimlerimizi daha sıklıkla gerçekleştirerek hedefimiz ilçe genelinde vaka sayısını sıfırlamak." dedi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal da ilçede vaka sayılarının gerilemesi kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "İlçe merkezinde ve köylerimizde bulunan vakalarımız karantina altında. İnşallah önümüzdeki günlerde aldığımız tedbirler sayesinde ve vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyene uymalarıyla vaka kalmayacaktır." diye konuştu.