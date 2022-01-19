Üye Girişi
Taşköprü'de öğrenciler "ceviz kabuğundan gemi" yapıyor - Son Dakika

Taşköprü'de öğrenciler "ceviz kabuğundan gemi" yapıyor

19.01.2022 17:17
Taşköprü'de öğrenciler "ceviz kabuğundan gemi" yapıyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, "Ceviz kabuğundan gemiler yapmak" projesi sona erdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, "Ceviz kabuğundan gemiler yapmak" projesi sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 25 bin proje başvurusu arasında ilk binde yer alarak 9 bin 750 liralık mali destek alan proje ile Taşköprü Fen Lisesi'nden 10 öğrenci, ceviz kabuğundan gemi yapım tekniklerini öğrendi. Öğrenciler, 200'e yakın arkadaşlarına da bu tekniği öğretti.

Öğrenciler, kapanış programına katılan Kaymakam Çağlar Partal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın'a projeyi tanıttı. Öğrencilerin yaptıkları gemileri inceleyen katılımcılar, çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Proje yürütücüsü ve Almanca öğretmeni İbrahim Ustabaş, proje ile gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülke ve insanlık için yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan tanımanın amaçlandığını kaydetti.

YORUMLAR
500

Kastamonu, gençlik, Ceviz, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taşköprü'de öğrenciler 'ceviz kabuğundan gemi' yapıyor - Son Dakika


Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü         
17:18
Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı         
17:15
Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da         
17:08
Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı Kablo ile boğularak öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı         
16:36
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Hamile hemşireye saldırı anları kamerada Hamile hemşireye saldırı anları kamerada         
11:14
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:43 AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
16:36 Kazakistan Savunma Bakanlığı açıkladı: KGAÖ ülkeden tamamıyla çekildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Taşköprü'de öğrenciler "ceviz kabuğundan gemi" yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement