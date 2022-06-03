Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu

03.06.2022 21:33
Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait kurşunlar ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait kurşunlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç araştırma ve soruşturma ekiplerinin son zamanlarda yürüttüğü koordineli operasyonda şüpheli 7 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca 48 adet 9.19 mm, 7.65 mm ve 6,35 mermi ve bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu
Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taşköprü'de polisten silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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