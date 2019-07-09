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Taşköprü'de sarımsak hasadı başladı

40 dakika önce

Taşköprü'de sarımsak hasadı başladı Sarımsak üreticisi umutluKASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen ve adına uluslararası festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının bu yılki hasadı başladı.

Taşköprü'de sarımsak hasadı başladı
Sarımsak üreticisi umutlu
KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen ve adına uluslararası festivaller düzenlenen Taşköprü sarımsağının bu yılki hasadı başladı.
Dünyada yüzde 7'lik üretim payı ile 6. sırada olan ülkemizin yüzde 25'lik sarımsak ihtiyacını karşılayan Taşköprü'de geçen yıl 23 bin ton civarında olan sarımsak üretiminin, son aylarda aşırı yağmur ve dolu yağışından yanaklı rekoltede bir düşüş yaşanması bekleniyor. Uzmanlar bu yıl Taşköprü bölgesinde sarımsak rekoltesinin 16 bin ton civarında olması beklediklerini ifade ettiler.
Sarımsak hasat döneminin yaklaşık 2 hafta kadar sürdüğünü belirten üreticiler mahsullerini tarlada da 10 gün kadar kuruması için bekletecekler.
10 yıl kadar öncesinde emeklerinin karşılığını alamadıkları için ürettikleri sarımsağı Gökırmak'a döktüklerini hatırlatan sarımsak üreticileri geçtiğimiz son 7 yılda emeklerinin karşılıksız kalmadığını da sözlerine eklediler.
Konuyla ilgili konuşan Taşköprülü sarımsak Şaban Çiftçi, geçen yılki fiyatlardan memnun olduklarını belirterek, oldukça zahmetli bir iş olan sarımsak üretiminden bu yılda emeklerinin karşılığını alabilmeyi umduklarını söyledi.
Taşköprü Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise ilçe ekonomisinin temel taşı olan sarımsaktan yıllar itibari ile değişmekle birlikte 4 bin ailenin geçimini sağladığını belirterek bu yıl geçen yıla oranla yüzde 10 oranında fazla sarımsak dikildiğini ancak, 2019 yılı rekoltesinin son aylarda sıklıkla yağan dolu yağışından kaynaklı 17-18 bin ton civarında olmasını beklediklerini kaydettiler.
Taşköprü'de sarımsak hasadı başladı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
Kastamonu, Taşköprü, Genel
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