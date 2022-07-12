TAŞKÖPRÜ'DE SARIMSAK HASADI BAŞLADI

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı. Sezonun ilk sarımsakları, 18-30 TL arasında alıcı buluyor.

Her yıl şubat-mart aylarında ekilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği coğrafi işaret belgeli Taşköprü sarımsağı için hasat dönemi başladı. 4 bin ailenin gelir kapısı olan Taşköprü sarımsağının, bu sezon rekoltesinin 25 bin ton civarında olması bekleniyor. İlçeye bağlı Alatarla Sarımsak Pazarı'nda sezonun ilk sarımsakları, 18-30 TL arasında alıcı buluyor. Üreticiler, sezona iyi bir fiyat dengesi ile başladıklarını, bu yılki satışlardan umutlu olduklarını söyledi.

'SARIMSAKLAR HAKİKİ, ORGANİK'

Sarımsak üreticisi Şevket Aytaç, İşçilerimizle birlikte sarımsağımızın sökümüne başladık. 8-10 gün kuruması için tarlada bırakılacak, sonra hayırlısı ile pazara çıkacak. Taşköprü sarımsağının kalitesi zaten tartışılmaz. Dünyaca ünlü coğrafi işaret belgesini almış bir sarımsaktır. Sarımsaklarımız alıcısını bekliyor dedi.

Sarımsak İşçi Başkanı Aliye Güllü de Sarımsak hasadına bugün başladık. Sarımsaklar güzel, sağlam. Gayet verimli. Zaten yıllardır bu işi yapıyoruz. Burada yetişen sarımsaklar hakiki, organiktir. İlaçlamalarında herhangi zararlı bir ilaç verilmedi diye konuştu.