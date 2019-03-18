Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de Sentetik Futbol Sahasının Açılışı Yapıldı

Taşköprü'de Sentetik Futbol Sahasının Açılışı Yapıldı

1 saat önce

Taşköprü'de yapımı tamamlanan Spor Tesisleri ve Sentetik Futbol Sahasının açılışı gerçekleşti.

Taşköprü'de Sentetik Futbol Sahasının Açılışı Yapıldı, System.String[]
Taşköprü'de yapımı tamamlanan Spor Tesisleri ve Sentetik Futbol Sahasının açılışı gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 2018 yılında ihalesi yapılan ve yapımına 4 ay önce başlanan antrenman sahasında sona gelindi. Gece aydınlatmalı, sentetik yüzeyli 250 kişilik kapalı tribünü bulunan antrenman sahasında ayrıca 250 metrekareden oluşan sporcu soyunma odaları hakem odaları ve idareci odaları yer alıyor. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çim Zeminli Kapalı Tribünlü Futbol Sahası ve Spor Salonu da olan Taşköprü'de sentetik antrenman sahasının da eklenmesiyle yaklaşık 40 dönüm araziye yayılan tesislerle Taşköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesisleri büyük beğeni topladı.

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Vali Karadeniz, Milletvekili Çelik, Belediye Başkanı Arslan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Asrak, kaleye şut çektiler. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:02 Kaynak: İHA

Futbol, Taşköprü, Spor
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