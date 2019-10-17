Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Taşköprü'de silahlı kavga: 1 ölü

Taşköprü'de silahlı kavga: 1 ölü

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Taşköprü'de silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre olay, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyünde meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet olduğu iddia edilen E.Ç. ve Süleyman Asar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Asar silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği iddiasıyla aranan 77 yaşındaki E.Ç. bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.


Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:36 Kaynak: İHA
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