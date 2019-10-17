Taşköprü'de silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre olay, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyünde meydana geldi. Bir süredir aralarında husumet olduğu iddia edilen E.Ç. ve Süleyman Asar, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Asar silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayeti işlediği iddiasıyla aranan 77 yaşındaki E.Ç. bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.



Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı. - KASTAMONU