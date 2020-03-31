Taşköprü'de Vefa Destek Grubu halkın ihtiyaçlarını karşılıyor

Taşköprü Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Destek Grubu, dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.



Küresel tehdit haline dönüşen korona virüs ile mücadele kapsamında 21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Taşköprü Kaymakamlığı ile Taşköprü Belediyesi bünyesinde ivedilikle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ise ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmıyor.



Taşköprü'de alınan korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 155, 156, 112 acil arama ile Taşköprü Belediyesi 153 Hilal Masa hatları üzerinden taleplerini iletebiliyor.



Taşköprü Belediyesi Hilal Masa ve Zabıta ekipleri de yaşlıların ve kronik hastaların dışarıya çıkmadan ihtiyaçlarını giderebilmek ve izole olabilmeleri için 7/24 hizmetlerini sürdürüyor.



Belediye sağlık görevlileri ve zabıta ekipleri tarafından da yasak kapsamındaki vatandaşların dışarıya çıkmadan ihtiyaçlarını giderebilmek ve izole edebilmek için 7/24 hizmet sunuluyor.



Belediye ekiplerince ilaç ve rutin sağlık kontrollerinin yanı sıra, ilçemizde faaliyet gösteren marketlerle Belediyenin yaptığı görüşmeler neticesinde gıda ihtiyaçları da marketlerin telefonlarından aramak suretiyle temin edilebiliyor.



Taşköprü Belediye Balkanı Abdullah Çatal, "Halkımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden gelen her türlü tedbiri alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.Halkımız müsterih olsun ki; Devletimiz nezdinde belediyemiz ve kurumlarımızın aldığı tedbirler ve halkımızın gösterdiği duyarlılıkla bu günleri de Millet olarak en kısa sürede atlatacağımıza inancımız tamdır" dedi. - KASTAMONU