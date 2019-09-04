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Taşköprü'de yangın: 2 ev kül oldu

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Alatarla köyünde çıkan yangında 2 ev 1 ağıl kül oldu.

Taşköprü'de yangın: 2 ev kül oldu, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bağlı Alatarla köyünde çıkan yangında 2 ev 1 ağıl kül oldu.


Alınan bilgiye göre, Alatarla köyü Kuşçuoğlu Mahallesi'nde Kamil Kuşçu'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler Yakup Kuşçu'ya ait eve de sıçradı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Taşköprü Belediyesi, Taşköprü Orman İşletmesi ve Kastamonu Şeker Fabrikasına ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında Kamil Kuşçu 1 ev ve ağıl ile Yakup Kuşçu'ya 1 ev yanarak kül olurken evlerin ağıllarında bulunan buğday ve arpalarda yandı.


Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çenet, "Alatarla köyü muhtarımıza ait evin yandığı haberini aldık büyük geçmiş olsun diyoruz can kaybının olmaması bizim için sevinç kaynağı inşallah biz bunları hep birlikte telafi ederiz köyümüze geçmiş olsun diyorum" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:29 Kaynak: İHA
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