Son Dakika Haberleri: Taşköprü'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
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Taşköprü'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

47 dakika önce

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Taşköprü'de yol kenarında erkek cesedi bulundu, System.String[]
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Vücudunda bıçak yarası bulunan cesedin, İsa Kapucu'ya ait olduğu belirlendi.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çanşa köyü yakınlarında köylüler, yol kenarında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını görünce, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Jandarmanın yaptığı araştırmada cesedin, Taşköprü'de yaşayan işsiz İsa Kapucu'ya ait olduğunu saptadı. Evli olan İsa Kapucu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:34 Kaynak: DHA
Sabah, Kastamonu, Taşköprü, Güncel
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