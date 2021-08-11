Üye Girişi
Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı - Son Dakika

Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı

11.08.2021 08:47
Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı, System.String[]

GÜBRETAŞ'ın tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla, Türkiye'nin farklı noktalarında yaygın olarak yetiştirilen bitkiler için oluşturduğu model üretim alanlarında hasatlar başladı.

GÜBRETAŞ'ın tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla, Türkiye'nin farklı noktalarında yaygın olarak yetiştirilen bitkiler için oluşturduğu model üretim alanlarında hasatlar başladı. İlk hasadın yapıldığı Kastamonu Taşköprü'de dekar başına 2 bin 800 kilogram kuru sarımsak elde edilirken aynı araziden önder üretici ise dekardan 2 bin 320 kilogram ürün kaldırdı.

GÜBRETAŞ, geliştirdiği yenilikçi ürünlerin yanı sıra bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleriyle de tarım sektörü için katma değer üretmeyi sürdürüyor. Şirket tarafından bu amaca yönelik olarak 2021 yılında Türkiye'nin 33 noktasında 21 çeşit bitki için model üretim alanı oluşturuldu. 2021 yılının ilk hasadı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak için kurulan model alanda gerçekleştirildi. Sarımsak model üretim alanında, Türkiye, il ve önder üretici verim ortalamalarının üzerinde ürün elde edilmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Sezon boyunca on sekiz dekarlık arazinin yarısında uzman ziraat mühendisleri danışmanlığında bilinçli tarım uygulamaları yürütülürken, diğer yarısında ise üretici geleneksel yöntemlerle bitki beslemeye devam etti. Sarımsağın ana vatanı Taşköprü'deki model üretim alanı çalışması verimli bir hasatla tamamlandığı belirtilirken, üreticinin kendi yöntemleri ile aldığı sonuca göre ise model alandan kuru sarımsakta yüzde 20 daha fazla verim alındı.

Etkili ve dengeli bir gübreleme programının uygulandığı arazide, dekar başına 2 bin 800 kilogram verime ulaşılırken, üretici uygulaması ile elde edilen verim ise 2 bin 320 kg/da olarak gerçekleşti. Model üretim alanında uygulanan bitkiye özel besleme programı ile üretici, 2020 yılı TÜİK kuru sarımsak verimine göre Kastamonu il ortalamasından yüzde 211 daha fazla ürün almış oldu. Optimum gübre tüketimi sağlanarak verimin artırılması hedeflenen projede önder üretici dekar başına daha fazla sarımsak alırken bilinçli tarım uygulamalarının ekonomiye katkısını bir kez daha gösterdiği belirtildi.

"Sarımsağa bebek gibi bakıyorum"

Proje ortağı önder üretici Enver Bayar, sezon boyunca deneyimlediklerini, şu sözlerle ifade etti: "Ekim alanlarımız kısıtlı olduğundan birim alandan daha fazla ürün kaldırmak çok önemli. Topraklarımız makinalı tarım için elverişli değil. Makine ile çalıştığımızda verim beklentilerimizi karşılayamıyor. 800-900 kilogram kuru sarımsak ancak alabiliyoruz. Bundan dolayı sarımsağın ekimini, bakımını, sökümünü insan emeği ile yapıyoruz. Çok fazla emek isteyen bir ürün. Kaliteli ve bol ürün alabilmek için sarımsağa on ay boyunca bebek gibi bakıyorum".

Toprak analizinin ve doğru gübrelemenin önemini fark ettiğini belirten üretici Bayar, "Ziraat mühendisi arkadaşların toprak analizinden sonra hazırladıkları reçeteye göre uygulama yapınca gördüm ki bilinçli gübre kullanmak verimimin daha da artmasını sağladı. Toprağın ne istediğini anlayıp ona uygun gübre verince sarımsak kiloya bastı. Mahsul bol olunca gelir de artıyor" dedi. Bayar, bitki beslemenin dengeli bir şekilde yapılmasına dikkat çekerek, "Bölge ortalamasına göre yüksek verim almama rağmen bu zamana kadar bitki beslemeyi bilinçli yapmadığımı fark ettim. Bilinçli gübrelemeyle daha bol ve kaliteli mahsul elde edebileceğimi gördüm" şeklinde konuştu.

"Bilinçli bitki besleme ile verim ve kaliteyi artırıyoruz"

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Model üretim alanları projesi ile ülkemiz için ekonomik değeri yüksek olan tarımsal ürünlerde bilinçli bitki besleme ile verim ve kaliteyi artırmanın yollarını geliştiriyoruz".

Şirketin yürüttüğü model üretim alanları projesinin tarımsal ekonomiye katkısından bahseden Yumaklı, "Proje kapsamında son dört yılda 15'ten fazla tarımsal ürün için 100'e yakın model üretim alanı kurduk. Geleneksel üretici alışkanlıklarından farklı olarak, toprak ve yaprak analizleri sonuçlarına göre bilimsel yöntemlerle oluşturulan bitki besleme programlarını uyguladık. Fındık, zeytin, badem gibi ekonomik değeri yüksek ürünlerde çok ciddi verim artışları sağladık. Bu örnekler, bilinçli tarım uygulamalarının verimliliği nasıl artıracağını göstermek için üreticilerimize rehberlik etti" dedi.

2021 yılında yürütülen model üretim alanı faaliyetlerinden de bahseden Yumaklı, "Türkiye'nin farklı noktalarında yürüttüğümüz model üretim alanlarında üreticilerimize danışmanlık yaparak pazar değeri yüksek kaliteli ürünler hasat edilmesine katkı sağlıyoruz. Bu yıl da 33 lokasyonda 21 farklı bitki ile çalışarak bitki besleme konusunda zirai danışmanlık faaliyetlerimizi ülkemizin her noktasında üreticilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Proje kapsamında yaptığımız ilk hasat markalaşmış ve coğrafi işaret ile tescillenmiş sarımsak ürünü oldu. Sarımsak üretiminde yakalanan bu ivmenin Taşköprü'nün ekonomisi açısından verim ve kalite artışıyla devam etmesini önemsiyoruz" diye konuştu.

Yumaklı, verimdeki artışın üretici gelirleri ve milli ekonomiye katkısından da bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Model üretim alanı projesini uyguladığımız bölgelerde arazisinin bir bölümünü bize açan üreticiler geleneksel yöntemlerle tarım yapmaya devam etmek isteseler de, uzman ziraat mühendislerimizin danışmanlığında uygulanan etkili gübreleme programları sayesinde bölge ve üretici ortalamasının üzerinde verim aldıklarında gübreyi bilinçli kullanmanın önemine şahit oluyorlar. Model alanlarda yürütülen etkili gübreleme programları ile mümkün olan yüksek verimli ve kaliteli ürünü elde etmek için dengeli ve düzenli gübrelemenin önemini proje ortağı üreticilerimiz de tecrübe ediyor. Verim artışları sayesinde tarımsal ekonomi açısından Türkiye'nin tüketimini karşılayacak arzın oluşturulması için önemli bir katkı sağlamış oluyoruz". - İSTANBUL

Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı
Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı
Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı
Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı

Kastamonu, Türkiye, Tarım, Bitki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 09:42 Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş 09:32 Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor
Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak 07:47 Rusların yeni avcı uçağı Su-75 Checkmate, ABD'yi korkuttu: Başımızı gerçekten ağrıtacak ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun 00:51 ABD'li 27 senatörden Türk SİHA'ları için şikayet mektubu: Üretimi durdurulsun Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi 00:01 Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun'dan hakkındaki iddialara yanıt: Zindaşti'yi şikayet ettim, devlet de bana koruma verdi
Eda Nur'un 22:06 Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi 20:41 Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Memur, emekli ve kamu işçisinden oluşan 8 milyon kişi için kritik hafta! Maaş zamları belli oluyor Memur, emekli ve kamu işçisinden oluşan 8 milyon kişi için kritik hafta! Maaş zamları belli oluyor         
10:09
Afganistan yangın yeri! Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirdi Afganistan yangın yeri! Taliban son 6 günde 9 şehir merkezini ele geçirdi         
09:39
Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım Amcasından sonra rol arkadaşı Sabina Toziya'nın ölüm haberini alan Oktay Kaynarca'dan duygulandıran paylaşım         
08:44
MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi MasterChef'te bir ilk! Diğer şefler kararsız kalınca ana kadroya giren yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi         
07:56
Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması üzerine mahalleli sokağa döküldü         
07:21
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti         
20:09
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 10:19:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşköprü'deki sarımsak model üretim alanında verim yüzde 20 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement