Taşköprü'den kısa kısa - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve kurum müdürleri mavi tişört giyerek otistik öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan "Otizm resim sergisi"nin açılışını yaptı.

Daha sonra Çatal ve beraberindekiler, otistik öğrencilerle boyayla duvara el izlerini bırakarak mavi balon uçurdu.

Çatal, AA muhabirine, otizmin eksiklik değil farkındalık olduğunu belirterek, "Otizmin farkında olduğumuzu, onların her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

"En iyi narkotik polisi anne" projesi Taşköprü başladı

İçişleri Bakanlığının çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek için başlattığı "En iyi narkotik polisi anne" projesi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayata geçirildi.

Taşköprü Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubede görevli polis ekiplerince, anne ve anne adaylarına yönelik sunum gerçekleştirildi.

Konferansta uyuşturucuya karşı uyarılarda bulunuldu.