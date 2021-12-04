Taşköprü'den kısa kısa - Son Dakika

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Özel Yıldız Rehabilitasyon Merkezi ve Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Çatal, engelliler ve aileleriyle bir araya gelerek pasta kesti. Çatal, burada yaptığı konuşmada, tüm engelliler ve ailelerinin yanında olduğunu dile getirdi.

Taşköprü'de "Haydi mesleğini anlat" projesi

Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Haydi mesleğini anlat" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere jandarma mesleği hakkında bilgi verildi.

Program sonunda öğrencilere, Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mama hediye edildi.