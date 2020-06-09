Taşköprü'nün dağ köylerine çok sayıda köpek bırakıldı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören ve civarı köylere 2-3 gün önce yaklaşık 100 civarında köpek bırakıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu, Alasökü, Şehirören, Yukarı Şehirören, Aşağı Şehirören, Köçekli, Orta Öz ve Karadedeoğlu köylerine yaklaşık 100 civarında başıboş tasmasız köpek bırakıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili köy muhtarları durumu Jandarma'ya haber verdi. Taşköprü İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, 8 köye bırakılan başıboş köpeklerin kim ve kimler tarafından bırakıldığı konusuyla alakalı çalışma başlattı.

Konuyla ilgili konuşan Yukarı Şehirören köyü Muhtarı Satılmış Göksu, "Köyümüz ve civar köylere yaklaşık 100 civarından köpek bırakıldı kim yada kimlerin bıraktığını bilmiyoruz ancak köpeklerin bir çoğu uyuz olmuş ve hastalıklı konuyu Jandarma ve İlçe Tarım müdürlüğüne bildirdik bu başı boş köpeklerin köylerimizden toplatılmasını yetkililerden rica ediyoruz" dedi. - KASTAMONU