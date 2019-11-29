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Taşköprü OSB'de alt yapı çalışmaları başlıyor

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) aylık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Taşköprü OSB'de alt yapı çalışmaları başlıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) aylık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleşti.


Taşköprü Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çenet'in öncülüğünde gerçekleşen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Çatal, yönetim kurulu üyeleri Ceyhun Çorbacı, Murat Balcıoğlu ve Murat Serdaroğlu katıldı.


Taşköprü Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen Kasım ayı toplantısında Taşköprü OSB'nin mevcut durum değerlendirilmesi yapılırken, 2020 yılında yapılması planlanan alt yapı çalışmaları, elektrik ve doğalgaz yapımı ile ilgili istişarelerde bulunuldu. OSB'ye getirilecek olan içme suyu ishale hattının projesi ve keşfiyle ilgili, İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nce görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Karapürçek Deresi Islah Projesi ile ilgili Devlet Su İşleri ile yapılan görüşmeler ele alındı.


Yapılan açıklamada, alt yapı çalışmaları devam eden Taşköprü OSB'de yatırım yapmak isteyen sanayicilerin tahsis başvurularının alınmaya devam edildiği, şimdiye kadarki ilgiden de oldukça memnuniyet duyulduğu ifade edildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Taşköprü, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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