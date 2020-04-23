Taşköprü OSB'ye 10 milyon 500 bin TL ödenek aktarıldı - Son Dakika
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Taşköprü OSB'ye 10 milyon 500 bin TL ödenek aktarıldı

6 saat önce

Taşköprü Kaymakamı ve Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çenet, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL ödenek aktarıldığını kaydetti.

Taşköprü OSB'ye 10 milyon 500 bin TL ödenek aktarıldı, System.String[]

Taşköprü Kaymakamı ve Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çenet, Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin TL ödenek aktarıldığını kaydetti.


Korona virüs tedbirleri nedeniyle Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Kastamonu Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti toplantısı telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ardından bilgilendirmede bulunan Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, "Bu gün Kastamonu Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandık. Toplantıda Yönetim Kurulu raporları, denetim kurulu raporları ve mali müşavir denetlemeleri konuları ile Taşköprü OSB'de yapılacak olan çalışamalar ve gündemdeki konuları görüştük." dedi.


"Taşköprü OSB'ye 10 milyon 500 bin TL ödenek"


Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi için 10 milyon 500 bin TL'lik ödenek aldıklarını söyleyen Taşköprü Kaymakamı ve Taşköprü OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çenet, "AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile birlikte Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü ziyaret etmiştik geçtiğimiz günlerdi. Sayın vekilimiz Metin Çelik'le yaptığımız ziyaret sonucunda Taşköprü OSB'ye 10 milyon 500 bin TL ödenek yollandı. Bu gelen ödenekle Taşköprü OSB'nin yağmur suyu, alt yapı, kanalizasyon, Parke ve yol çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanacak ben buradan Sayın vekilimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


"KARGAZ işe başlıyor"


Daha önceden protokol imzalanan KarGaz doğalgaz firmasına ön ödemenin yapıldığını ifade eden Kaymakam İbrahim Çenet, ilgili firmanın İstanbul'dan ekiplerini Taşköprü'ye göndererek iş başı yapacağını ve 40 günlük süre içerisinde Taşköprü OSB'nin doğalgaz alt yapı çalışmalarının tamamlanacağı müjdesini verdi.


"Elektrik firması çalışmaya başladı"


Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığında yapılan Taşköprü OSB Elektrik ihalesinin tamamlanarak yüklenici firmaya iş başı yaptırıldığını belirten Kaymakam Çenet, firmanın şu an aktif olarak çalıştığını elektrik trafo binasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.


"Taşköprü OSB'de 3 firmaya yer tahsisi yapıldı, 3 firma da beklemede"


Taşköprü OSB'de 3 firmaya yer tahsisi yapıldığını ifade eden Kaymakam İbrahim Çenet, "Salkım Orman Ürünleri, Hisar Gıda, Burak Demir Mobilya firmalarına yer tahsislerimiz yapıldı. Ekol Kotrplak, Ongun Tekstil ve Anka Tekstil firmaları ise bekleme aşamasında" dedi.


Kaymakam Çenet, Taşköprü OSB'de toplam 23 parsel yer olduğunu da sözlerine ekledi.


"Sondaj çalışmalarını İl Özel İdaresi yürütüyor"


Taşköprü OSB'nin içme suyu temini için sondaj çalışmalarının Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatları doğrultusunda Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğü ifade eden Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, yapılan sondajlar neticesinde suya ulaşıldığını 2. kuyu için sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirtti.


Kaymakam İbrahim Çenet, şöyle konuştu: "Yaşanan bu zorlu salgın sürecinde her şeye rağmen devletimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, bizlerde bu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Taşköprülü hemşehrilerimizden bu süreç içerisinde evde kalmalarını rica ederim. Tedbirler hayat kurtarıyor tedbiri elden bırakmayalım" dedi. - KASTAMONU

İbrahim Çenet, Taşköprü, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:59 Kaynak: İHA

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