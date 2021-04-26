Taşköprü sarımsağı AB coğrafi işaret tescil belgesi Vali Çakır'a takdim edildi - Son Dakika

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının, tescil belgesi Vali Avni Çakır'a taktim edildi.

Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, geçtiğimiz günlerde AB coğrafi işaret belgesi alan dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının tescil belgesini Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret ederek taktim ettiler.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımızın kalitesini Avrupa Birliği de onayladı. Avrupa Birliği'nde tescillenen sarımsağımız üreticilerimiz ve halkımız tarafından sevinçle karşılandı. Bir kez daha üreticilerimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.