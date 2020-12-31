Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda - Son Dakika

Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda

31.12.2020 11:12

Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda Taşköprü Sarımsağı, Avrupa Birliği tarafından tescillenecek 2017 yılında Avrupa Birliği nezdinde yaptığı başvurunun ardından Taşköprü Sarımsağı, Avrupa Birliği gazetesinde yayınlandı.

Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda

Taşköprü Sarımsağı, Avrupa Birliği tarafından tescillenecek

KASTAMONU - 2017 yılında Avrupa Birliği nezdinde yaptığı başvurunun ardından Taşköprü Sarımsağı, Avrupa Birliği gazetesinde yayınlandı. 3 ay bekleme süresi bulunan başvuruda herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda Taşköprü Sarımsağı, Avrupa Birliğinde coğrafi işaret olarak tescil edilmiş olacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Menşe adı olarak tescil edilmek üzere Taşköprü Sarımsağı 17 Aralık'ta AB Resmi Gazetesinde yayımlandı. Taşköprü Sarımsağı da AB'de tescil edilmiş Türk ürünlerinden biri olma yolunda. Tebrikler Taşköprü ve Kastamonu" dedi. Kaymakcı, açıklamasında, "AB nezdinde coğrafi işaret (menşe adı) olarak Milas Zeytinyağı, Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı ve Aydın Kestanesi"nden sonra Taşköprü Sarımsağı tescil edilen 6. ürünümüz olacak" diye konuştu.

Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliği Gazetesinde yayımlanarak tescil aşamasına girmesi, Taşköprülü üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Taşköprülü üreticiler, Taşköprü sarımsağının Avrupa'da yeni pazarlarda satılmasının hem üretimi hem de sarımsağının değerini arttıracağını kaydetti.

"Taşköprü sarımsağı, Türkiye'den önce Avrupa Birliğine girmiş olacak"

Taşköprü sarımsağının Türkiye'den önce Avrupa Birliğine girdiğini ve serbestçe dolaşım hakkı kazanacağını söyleyen Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, "17 Aralık'ta Avrupa Birliğinin resmi gazetesinde menşei işareti alınması yolunda Taşköprü sarımsağı aşama kaydetti. Sayın Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakcı, böyle bir haberi bizlere duyurdu. Böyle müjdeli bir haber almaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Taşköprü sarımsağı, Türkiye'de tescillendiği gibi Avrupa'da da tescillenecek. Sarımsağımızın haklı olan bir ünü var zaten. Taşköprü sarımsağımızın Avrupa standartlarına da uygun olacağını zaten biliyoruz. Sarımsağımızın kriterlere diğer bölgelerimizde üretilen sarımsaklara göre gerçekten çok farklı. Aroması başta olmak üzere bizim sarımsağımızın raf ömrü uzun. O yüzden bizler, Avrupa'da da sarımsağımızın bir sıkıntısı olacağını zaten düşünmüyoruz, böyle bir haberi duyduğumuzdan ötürü de gerçekten çok mutluyuz. Bu, bizler için çok güzel bir haber. Taşköprü'de sarımsak üretimi yapan çiftçilerimiz içinde keza öyle. Taşköprü sarımsağımız, Avrupa Birliğine sanki Türkiye'den önce girmiş gibi bir durum oldu. Taşköprü sarımsağımız, Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe gezebilmesi ve piyasada satışa sunulmasına vesile olacaktır. Bizler, ihracat konusunda biraz problem yaşıyoruz ama inşallah bu sayede de bu problemimizi aşmış olacağız. Sarımsağımıza da yeni yeni pazarlar açılmış olacak. Bu girişim bizler için çok önemli. Pazarlarımız çoğaldıkça bizlerin üretimi arttırma kapasitemiz bulunuyor. Üretimde herhangi bir sıkıntımız yok. Pazarlarımız çoğaldıkça bizlerde üretimimizi inşallah arttıracağız" dedi.

"Taşköprü sarımsağının Avrupa'da tescil edilmesi güzel olur"

Taşköprü'de sarımsak üretimi yapan Çördük Köyü Muhtarı Faruk Durgut ise, "Pazarda sarımsak satışlarımız fena değil iyi. Şu anda gördüğünüz sarımsağı 28 liradan sattık. Bu iri sarımsak oluyor, bu iri sarımsağı 28 liradan sattık. Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliğince tescil edilmesi bizler içinde güzel olur. Çünkü Taşköprü sarımsağı, bir markadır. Böyle bir markanın Avrupa'da da satılması gerekiyor. İnşallah bu sayede Avrupa, Taşköprü sarımsağımızı da tanımış olacak" diye konuştu.

"Hem sarımsağımız değerlenmiş olacak hem de yeni pazarlar bulmuş olacağız"

Taşköprü sarımsağının Avrupa'da tescil edilmesinin güzel bir gelişme olduğunu söyleyen Sarımsak Üreticisi Hüseyin Kaplan da, "Taşköprü sarımsağının Avrupa Birliğince tescil edilmesi çok güzel bir gelişme. Çünkü buradaki çiftçilerimiz, daha çok sarımsak üretecek ve ürettikleri sarımsakta değer kazanmış olacak. Sarımsağımızın aroması fazla olduğu için Taşköprü sarımsağına talep biraz daha fazla oluyor. O yüzden sarımsağımızın Avrupa'da da tescil edilmesi çiftçilerimiz içinde çok güzel olacak. Hem sarımsağımız değerlenmiş olacak hem de yeni pazarlar bularak üretimimizi biraz daha arttırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Sucuktan fıstığa pek çok ürün tescil bekliyor

Taşköprü sarımsağının yanı sıra Türkiye'nin yerel ürünler bakımından zengin birçok ürünü Avrupa Birliği tarafından tescil bekliyor.

Afyon sucuğu, Afyon pastırması, İnegöl köfte, Kayseri mantısı, Kayseri sucuğu, Kayseri pastırması, Antep fıstığı, Bayramiç beyazı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Antep lahmacunu, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Maraş çöreği, Çağlayan cerit cevizi, Maraş tarhanası, Gemlik zeytini ve Milas yağlı zeytini için de AB nezdinde başvurular yapılarak, Avrupa Komisyonu tarafından inceleme süreçleri devam ediyor.

Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda
Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda
Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda
Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda

Avrupa Birliği, Gaziantep, Türkiye, Aralık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Taşköprü sarımsağı, Avrupa Birliği yolunda - Son Dakika


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