Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi - Son Dakika

Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi

20.04.2021 10:48
Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi, System.String[]

Taşköprü Belediyesi ve Bayramiç Ziraat Odası tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan başvuru neticesinde "Taşköprü Sarımsağı" ile "Bayramiç Beyazı" coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Taşköprü Belediyesi ve Bayramiç Ziraat Odası tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan başvuru neticesinde "Taşköprü Sarımsağı" ile "Bayramiç Beyazı" coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Taşköprü Belediyesi ve Bayramiç Ziraat Odası'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı başvurular kabul edildi. Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı coğrafi işaret olarak kabul edildi. Böylelikle, "Antep Baklavası/ Gaziantep Baklavası", "Aydın İnciri", "Malatya Kayısısı", Aydın Kestanesi", "Milas Zeytinyağı" ile birlikte AB'de tescil edilen ürün sayısı 7'ye ulaştı.

Karar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı

16 Nisan'da L 131 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bu iki tescil ile "Taşköprü Sarımsağı" ve "Bayramiç Beyazı" her türlü kötüye kullanım, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB'de de koruma altına alınmış oldu. "Taşköprü Sarımsağı" ve "Bayramiç Beyazı", ancak üreticiler tarafından tescil belgesinde/ürün şartnamesinde yer alan yöresel üretim tekniklerine uyulması ve şartnamede yer alan ilçe sınırları içinde olması şartıyla üretilebilecek. Tescil, söz konusu ürünün niteliklerinin korunmasını ve benzer ürünlerden farklılaşmasını sağlamakta; tanınırlığını ve rekabet gücünü artırmakta; iç talep ve ihracat potansiyelini güçlendirmekte ve üretildiği bölgenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve istihdamına katkıda bulunmakta.

Sırada 18 ürün daha var

Halihazırda AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere inceleme süreci devam eden 18 ürün daha bulunmakta. Bu ürünler ise şu şekilde:

"Afyon Sucuğu", "Afyon Pastırması", "İnegöl Köfte", "Kayseri Mantısı", "Kayseri Sucuğu", "Kayseri Pastırması", "Antepfıstığı/ Antep Fıstığı", "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini", "Antep Lahmacunu", "Giresun Tombul Fındığı", "Antakya Künefesi", "Maraş Çöreği", "Çağlayancerit Cevizi", "Maraş Tarhanası", "Gemlik Zeytini", "Milas Yağlı Zeytini", "Gaziantep Menengiç Kahvesi/Gaziantep Melengiç Kahvesi" ve "Araban Sarımsağı". - ANKARA

Avrupa Birliği, Ziraat Odası, Taşköprü, Bayramiç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi - Son Dakika


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