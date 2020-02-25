Taşköprü sarımsağında ekim zamanı - Son Dakika
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Taşköprü sarımsağında ekim zamanı

6 saat önce

Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının ekimine başlandı.

Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının ekimine başlandı.

Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 25 bin dekarda sarımsak yetiştirileceği tahmin ediliyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarımsağın Kastamonu için çok önemli olduğunu söyledi.

Taşköprü sarımsağının diğer sarımsak türlerinden çok daha kaliteli olduğunu belirten Butur, "Beyaz altın toprakla buluşmaya başladı. Her yıl Kastamonu ve Taşköprü bölgesinde üreticilerimiz beyaz altını muhakkak yetiştiriyor. Bu onlar için olmazsa olmaz. İnşallah 2020 bereketli, çiftçilerimizin emeğini alacağı bir yıl olur." dedi.

Butur, 2019 yılında çok sayıda afet yaşandığını ve bu afetlerden Taşköprü sarımsağının da etkilendiğini ifade ederek, "Sarımsak çok emek isteyen bir ürün, çapası, sulaması var. El emeği çok fazla. Bilim adamları da küresel ısınmadan dolayı bu afetlerin yaşanacağını söylüyorlar. Herkese TARSİM yaptırmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Çiftçi Kamil Atasoy da yaklaşık 40 yıldır sarımsak üretimi yaptığını belirtti. Atasoy, "25 dönüme yakın bir alanda sarımsak yetiştiriyoruz. Sarımsak çok zahmetli bir ürün. Şu anda bize maliyeti 10 lira civarında. Taşköprü sarımsağı herkes tarafından biliniyor. Diğer sarımsaklara göre çok daha kaliteli." ifadelerini kullandı.

Taşköprü sarımsağında ekim zamanı

Kastamonu, Taşköprü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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