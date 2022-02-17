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TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINDA EKİM ZAMANI - Son Dakika

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINDA EKİM ZAMANI

17.02.2022 17:33

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının bu yılki ekimi başladı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının bu yılki ekimi başladı.

Taşköprü'de üretilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, her yıl şubat ve mart aylarında ekilip, temmuz ayı başlarında hasat ediliyor. İlçede 25 bin dekar alanda yetiştirilen sarımsağın ekimi bu yıl kar yağışı nedeniyle 10 gün geç başladı. İlçeye bağlı Aşağı Çayırcık köyünde yaşayan çiftçi Hüseyin Yılmaz da, kendisine ait arazide işçilerle birlikte sarımsak ekimi yaptı. Yılmaz, sarımsak ekiminin zor bir iş olduğunu söyleyerek, "2022 yılı için sarımsaklarımızı ekmeye başladık. Beklentilerimiz büyük, geçtiniz yıl hiç bir sarımsak üreticisinin yüzü gülmedi. İnşallah bu sene iyi olur." dedi.

Sarımsak işçisi olarak ekim yapan Reyhan Doğmuş da, bu yıl hava şartlarından dolayı ekim sezonuna geç başladıklarını söyleyerek, "Sarımsak ekimleri çok iyi gidiyor. Havaların yağışlı gitmesinden dolayı sezona gecikmeli başladık. Beklentilerimiz var, sarımsağımız para eder çiftçilerimizde bizde kazanırız inşallah" diye konuştu.

TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINDA EKİM ZAMANI
TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINDA EKİM ZAMANI
TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINDA EKİM ZAMANI

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Hasat, Mart, Ekim, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞINDA EKİM ZAMANI - Son Dakika


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