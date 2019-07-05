Taşköprü sarımsağında hasat başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.



Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde üreticiler, hasat zamanının gelmesi nedeniyle tarlalarda gece gündüz demeden çalışıyor.

Taşköprü'de geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 bin dekar alanda 25 bin ton sarımsak üretilebilmişti. Bu yıl da etkili olan dolu nedeniyle rekoltenin geçen yıla yakın seyretmesi bekleniyor.

Sarımsak üreticisi Bedriye Kantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarımsak üretiminin zorlu bir süreç gerektirdiğini belirtti.

Sarımsak dikiminin şubat ayında başladığını anlatan Kantar, "Çok ağır bir iş. Uzun süredir bu işi yapıyoruz. Bu sene sarımsak hiç iyi değil. Dolu zarar verdi. Hiç memnun değiliz. Sigorta da yaptırmamıştık. Çok zararımız var." dedi.

Hüseyin Mütevellioğlu ise 40 yıldır sarımsak ürettiğini söyledi. Taşköprü sarımsağının tadı ve aromasıyla ünlü olduğunu anlatan Mütevellioğlu, "Bu sene iki defa dolu yağdı. Verim çok düşük. Sarımsağın yüzde 70'i yok. Fiyatların geçen yılki seviyelerde olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan Çelikoğlu da şunları kaydetti:

"Elimizle tek dişini ayırıp daha sonra tek tek dikiyoruz. Makineyle dikim çok randımanlı olmuyor. Elle dikiyoruz. Bunun için işçi tutuyoruz. Daha sonra çapalama, ilaçlama, gübreleme yapıyoruz. Bu sene dolu nedeniyle rekolte de düşük. Yaş sarımsağının 5 lira, kurumuş halinin de 10-15 lira etmesi lazım. Sarımsak fiyatının bu yıl iyi olacağını düşünüyoruz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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