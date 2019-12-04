Son Dakika Haberleri: Taşköprü sarımsağının korunması için eylem planı hazırlanacak
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Taşköprü sarımsağının korunması için eylem planı hazırlanacak

6 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ilçeye özgü sarımsağın korunmasına yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Taşköprü sarımsağının korunması için eylem planı hazırlanacak, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, ilçeye özgü sarımsağın korunmasına yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşen toplantıda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, sarımsak tohumunun korunmasının önemine değindi.

Diğer sarımsakların Taşköprü sarımsağı adı altında satılmasının da bir sorun olduğunu ifade eden Karadeniz, "Taşköprü'de başka tohumların ekilmesini önlemek zorundayız. Diğer bir sorun farklı menşeli sarımsakların Taşköprü sarımsağı diye satılması." dedi.

Kaymakam İbrahim Çenet ise Taşköprü sarımsağının ilçe için önemine vurgu yaparak, "Üretim az fakat fiyatların bu yıl yüksek olması sevindirici. Sarımsak piyasasının kalbi bölgemizde atıyor." diye konuştu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da Taşköprü sarımsağının hasadı yapılmadan önce ilçede farklı menşeli sarımsakların satıldığını belirtti.

Diğer tür sarımsakların satışa sunulmadan önce ayrılması gerektiğini ifade eden Çatal, "Ayrıca dışarıdan gelen alıcıların bilinçli olmaları gerekmektedir. Bu sebeple Taşköprü sarımsağına pazara girerken görevliler tarafından etiket yapıştırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Balcıoğlu ve Taşköprü Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik'in de değerlendirmesinin ardından, yerli tohumlukların korunması için alınacak tedbirler ile tarım arazilerinin aşırı ilaçlanmasının önüne geçecek alternatif ürünler konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Alatarla Sarımsak Pazarı'nın peyzaj mimari bir projeyle modernize edilmesi ve yabancı menşeli sarımsakların pazarda haksız rekabet etmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.


Toplantıda ele alınan sorunların çözümü için Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet başkanlığında alt komisyon kurulmasına ve 15 Ocak 2020'ye kadar eylem planı hazırlanmasına karar verildi.

Yaşar Karadeniz, İbrahim Çenet, Kastamonu, Taşköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:38 Kaynak: AA
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