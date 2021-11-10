Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ünal, İYİ Partili Türkkan'ı kınadı - Son Dakika

Taşköprü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sefa Ünal, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.

Ünal, gazetecilere, Türkkan'ın şehit kardeşine yaptığı hakareti ve saldırıyı kınadığını belirtti.

Şehitlerin memleketin bütünlüğünü sağlayan temel taşlar olduğunu vurgulayan Ünal, "Şehitlerimize kimse dil uzatamaz, kesinlikle kabul etmiyoruz. Bundan sonra benzer olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.