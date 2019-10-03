Taşköprü TSO'dan bin öğrenciye ayakkabı yardımı

Taşköprü ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında ilk ve ortaokullara yönelik ihtiyaç sahibi bin öğrenciye ayakkabı yardımında bulundu.

Taşköprü TSO Başkanı Murat Balcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların eğitimlerine gereken her türlü desteğin verilmesinin önemine değindi.

Balcıoğlu, her eğitim ve öğretim döneminde, okulların tespit ettiği, ilköğretim seviyesinde öğrenim gören ihtiyaç sahibi bin öğrenciye ayakkabı yardımında bulunduklarına işaret ederek, bu yıl da belirlenen bin öğrenciye ayakkabı yardımı yaptıklarını söyledi.

Balcıoğlu, "Öğrencilerimizden istediğimiz çok çalışmaları ve başarılı olmaları. Bu vesile ile topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.