Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı
39 dakika önce
GÜMÜŞHANE'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:07 Kaynak: DHA
GÜMÜŞHANE'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü
Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı. Gümüşhane
'de yaylalarda kaçak yapıların önlenmesi amacıyla yapılan yıkım çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda, yapımına yeni başlananan 4 yapının kaçak olduğunun tespiti üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye ulaştı. Kaçak yapılar, jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yaylada, iş makineleri tarafından yıkıldı.
- Şhane
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