Son Dakika Haberleri: Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı
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Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı

41 dakika önce

GÜMÜŞHANE'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı.

Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı, System.String[]
GÜMÜŞHANE'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı.
Gümüşhane'de yaylalarda kaçak yapıların önlenmesi amacıyla yapılan yıkım çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda, yapımına yeni başlananan 4 yapının kaçak olduğunun tespiti üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye ulaştı. Kaçak yapılar, jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yaylada, iş makineleri tarafından yıkıldı. 


- Şhane
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:18 Kaynak: DHA
Gümüşhane, Taşköprü, Güncel
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