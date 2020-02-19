Taşköprü'ye rakip çıkan Araban'da Sarımsak Üreticileri Birliği Kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşköprü'ye rakip çıkan Araban'da Sarımsak Üreticileri Birliği Kuruldu - Son Dakika

Taşköprü'ye rakip çıkan Araban'da Sarımsak Üreticileri Birliği Kuruldu

7 saat önce

Türkiye'de sarımsak yetiştiriciliğinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin önemli bir rakibi haline gelen Araban'da Sarımsak Üreticileri Birliği kuruldu.

Taşköprü'ye rakip çıkan Araban'da Sarımsak Üreticileri Birliği Kuruldu, System.String[]

Türkiye'de sarımsak yetiştiriciliğinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin önemli bir rakibi haline gelen Araban'da Sarımsak Üreticileri Birliği kuruldu.


Gaziantep'in Araban ilçesinin önemli gelir kaynağı olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağı için, Araban ilçesinde Sarımsak Üreticileri Birliği kuruldu. Araban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Araban Ziraat Odası Başkanlığı'nın iştiraki ile 19 Şubat 2020 tarihinde resmen kuruldu.


Sarımsak üreticilerinin katıldığı ilk toplantıda ise geçici yönetim kurulu üyelerinden Kazım Üstündağ Birlik Başkanlığına, Sait Çerçi Başkan Yardımcılığına, Salih Demir Muhasip üyeliğe, Coşkun Zencidi ve Hacı Çalışkan üyeliklere seçildi.


Araban Sarımsak Üreticileri Birliği kuruluş toplantısına yönetim kurulu ve sarımsak üreticilerinin yanı sıra Araban Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Fırat Işık ve Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ve Arabanlı sarımsak üreticileri katıldı. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:03 Kaynak: İHA
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