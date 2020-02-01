Taşköprü'ye sprey boyayla yazı yazanlara tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşköprü'ye sprey boyayla yazı yazanlara tepki - Son Dakika

Taşköprü'ye sprey boyayla yazı yazanlara tepki

6 saat önce

ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a yaptırılan ve o zamanki adıyla 'Justinian Köprüsü', şimdiki adıyla Taşköprü'ye sprey boyayla yine yazılar yazıldı.

Taşköprü'ye sprey boyayla yazı yazanlara tepki, System.String[]

ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a yaptırılan ve o zamanki adıyla 'Justinian Köprüsü', şimdiki adıyla Taşköprü'ye sprey boyayla yine yazılar yazıldı. Taşköprü'yü kullanan vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Dünyada halen kullanılan en eski köprülerden biri olan bin 636 yıllık Taşköprü, Seyhan Nehri üzerinde tarihi dokusuyla kentin simgesi olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tarihi köprüye kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Geçtiğimiz yıllarda da benzer olayların yaşandığı köprüde Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleme çalışmaları yapılmıştı. Ancak tarihi köprü üzerine yeniden benzer yazılar yazıldı. Bu durumu gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Eskişehir'den kenti gezmek için Adana'ya gelen Ayşegül Tekin, tarihi köprü üzerine yazılan yazılara, "Buradan geçmek, tarihte bir yolculuk yapmak gibi. Çok güzel bir duygu. Adana, hem tarihi dokusu hem de lezzetleriyle çok güzel bir kent. Köprüye yazılan yazıları gördük, çok üzücü bir durum" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'dan gelen ve Taşköprü'yü beğendiğini anlatan öğrenci Kerem Demir ise tepkisini, "Hem nehrin üzerinden geçmesi hem de tarihi duyguyu tekrardan yaşatması açısından çok güzel. Böyle bir köprünün üzerine yazılar yazılması adeta 'tarihi terörizmdir'. İnsanlar bu eseri yapmış ve bir simge bırakmış. İnsanlar gelip karalıyorlar. Yaşatmak, temiz tutmak varken kirletmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi.


Taşköprü, Hadrian, Adana, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, koronavirüsten korunmak için maske taktı
Tuvalet ihtiyacı için araçtan inen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 15:19:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taşköprü'ye sprey boyayla yazı yazanlara tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]