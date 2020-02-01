Taşköprü'ye sprey boyayla yazı yazanlara tepki - Son Dakika

ADANA'da 384 yılında Roma İmparatoru Hadrian tarafından, mimar Auxentius'a yaptırılan ve o zamanki adıyla 'Justinian Köprüsü', şimdiki adıyla Taşköprü'ye sprey boyayla yine yazılar yazıldı. Taşköprü'yü kullanan vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Dünyada halen kullanılan en eski köprülerden biri olan bin 636 yıllık Taşköprü, Seyhan Nehri üzerinde tarihi dokusuyla kentin simgesi olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tarihi köprüye kimliği belirsiz kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Geçtiğimiz yıllarda da benzer olayların yaşandığı köprüde Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizleme çalışmaları yapılmıştı. Ancak tarihi köprü üzerine yeniden benzer yazılar yazıldı. Bu durumu gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Eskişehir 'den kenti gezmek için Adana'ya gelen Ayşegül Tekin, tarihi köprü üzerine yazılan yazılara, "Buradan geçmek, tarihte bir yolculuk yapmak gibi. Çok güzel bir duygu. Adana, hem tarihi dokusu hem de lezzetleriyle çok güzel bir kent. Köprüye yazılan yazıları gördük, çok üzücü bir durum" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'dan gelen ve Taşköprü'yü beğendiğini anlatan öğrenci Kerem Demir ise tepkisini, "Hem nehrin üzerinden geçmesi hem de tarihi duyguyu tekrardan yaşatması açısından çok güzel. Böyle bir köprünün üzerine yazılar yazılması adeta 'tarihi terörizmdir'. İnsanlar bu eseri yapmış ve bir simge bırakmış. İnsanlar gelip karalıyorlar. Yaşatmak, temiz tutmak varken kirletmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum" sözleriyle dile getirdi.