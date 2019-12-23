Taşköprülü sarımsak üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taşköprülü sarımsak üreticileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Taşköprülü sarımsak üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Taşköprülü sarımsak üreticileri Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Taşköprülü sarımsak üreticileri AA'nın

Taşköprülü sarımsak üreticileri Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sarımsak üretimi ve satışını yapan çiftçiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Üreticilerden Metin Özbay, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.

Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan Hüseyin Yüksel ise yaşam kategorisinde tercihini Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyleyen Yüksel, kendince daha güzel olanlara oy vermeye çalıştığını ifade etti.

Behçet Alkan, Semih Yüksel, Halil Fidan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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