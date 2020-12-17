Taşköprülü sarımsak üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Taşköprülü sarımsak üreticileri Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sarımsak üretimi ve satışını yapan çiftçiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Üreticilerden Muhsin Çevik, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" isimli fotoğraflarını seçti.

Ümit Ata ise yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğraflarına oy verdi. Fotoğrafları çok beğendiğini söyleyen Ata, "Anadolu Ajansına teşekkür ederiz." dedi.